屯門回收場吊臂車疑支撐不足翻側　52歲工人遭工字鐵擊斃

【有線新聞】屯門一個回收場一名工人被工字鐵擊中頭部，送院不治。

現場是浩洋街一個廢鐵回收場，吊臂貨車懷疑支撐力不足，整架車向左翻側，一排工字鐵跌在旁邊。事發在下午四時半左右，現場消息說52歲工人當時操作吊臂貨車卸下工字鐵期間，貨車突然向左翻側，他走避不及被工字鐵擊中，頭部重創倒地，送院後證實不治。警方通知勞工處跟進調查。