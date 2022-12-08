返回
按輸入鍵開始搜尋
沙頭角的士撞死牛不顧而去　司機涉危駕、隱藏證據被捕
【有線新聞】一名的士司機涉嫌在沙頭角公路駕車撞死牛後不顧而去，警方以危險駕駛等罪名拘捕。
有網上片段拍到一輛的士星期日沿沙頭角公路往上水方向行駛，撞到一隻牛後不顧而去，牛隻之後死亡。網上流傳的相見到的士車頭損毀，警方之後發放的相片，的士已經維修好。
59歲男司機涉嫌危險駕駛、干擾發生交通意外車輛以隱藏證據、意外後沒有盡快報案及沒有停車的罪名被捕。
上一條影片 麥美娟因朋友確診被列密切接觸者　正家居檢疫
下一條影片 克羅地亞獲批加入神根區
客戶服務