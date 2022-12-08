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沙頭角的士撞死牛不顧而去 司機涉危駕、隱藏證據被捕
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2022年12月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名的士司機涉嫌在沙頭角公路駕車撞死牛後不顧而去，警方以危險駕駛等罪名拘捕。
有網上片段拍到一輛的士星期日沿沙頭角公路往上水方向行駛，撞到一隻牛後不顧而去，牛隻之後死亡。網上流傳的相見到的士車頭損毀，警方之後發放的相片，的士已經維修好。
59歲男司機涉嫌危險駕駛、干擾發生交通意外車輛以隱藏證據、意外後沒有盡快報案及沒有停車的罪名被捕。
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