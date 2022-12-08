一男警疑向賣淫集團通風報信　涉助非法入境者逗留被捕

【有線新聞】一名男警涉嫌向賣淫集團通風報信，協助非法入境者逗留被捕。

警方上月突擊搜查尖沙咀五間酒店，瓦解一個跨境賣淫集團，拘捕17名女子，幾日後再拘捕主腦。據了解警方調查後懷疑，一名駐守尖沙咀分區的46歲男警向賣淫集團通風報信，他星期二在牛頭角，涉嫌協助及教唆非法入境者逗留被捕，將會被停職。西九龍總區重案組正跟進調查。