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一男警疑向賣淫集團通風報信 涉助非法入境者逗留被捕
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2022年12月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男警涉嫌向賣淫集團通風報信，協助非法入境者逗留被捕。
警方上月突擊搜查尖沙咀五間酒店，瓦解一個跨境賣淫集團，拘捕17名女子，幾日後再拘捕主腦。據了解警方調查後懷疑，一名駐守尖沙咀分區的46歲男警向賣淫集團通風報信，他星期二在牛頭角，涉嫌協助及教唆非法入境者逗留被捕，將會被停職。西九龍總區重案組正跟進調查。
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