習近平與國王薩勒曼和王儲穆罕默德會談　同意每兩年舉行元首會晤

【有線新聞】國家主席習近平繼續在沙特阿拉伯的國事訪問，分別與國王薩勒曼和王儲穆罕默德會談。雙方簽署多項合作文件，同意每兩年舉行一次元首會晤。

國家主席習近平當地周四中午抵達利雅得王宮，出席王儲穆罕默德舉行的歡迎儀式。軍樂團先後奏起兩國國歌。

之後舉行會談，回顧兩國關係，並討論加強和協調各領域合作，以及共同關心的國際地區議題；隨後見證交換一系列關於「一帶一路」、能源和漢語教學等雙邊協議及諒解備忘錄；沙特同日又與華為簽署建設雲端及高速網絡的協議。

沙特國王大學向習近平授予名譽管理學博士學位，表揚他在管理和領導方面的成就和努力，並對兩國友好關係和合作表達感激。

習近平下午與國王薩勒曼會談，討論如何加深彼此友誼，以及更有效實現兩國人民利益。雙方簽署協議，加強戰略合作伙伴關係。

習近平日前透過書面講話，指中沙建交32年來戰略互信不斷鞏固，期待出席首屆中國與阿拉伯國家峰會和中國與海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，推動中阿、中海關係邁上新台階；並在當地報章發表署名文章，稱中國將與阿拉伯國家傳承友好精神，繼續合作共建「一帶一路」。

兩國企業已簽署30多項合作協議，據報總額約300億美元。