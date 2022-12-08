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淺水灣道兩車相撞 兩人受傷
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】淺水灣道有兩架私家車相撞，兩人受傷送院。
其中一名司機受傷，白色私家車相撞後車頭嚴重損毁、安全氣袋彈出，而另一輛私家車車尾被撞至凹陷。昨晚9時許，一輛私家車沿淺水灣道往南區方向行駛，駛至近深水灣道時，被尾隨的白色私家車懷疑失控撞向尾部，兩名男司機受傷送院。警員封閉一段路面調查意外原因。
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