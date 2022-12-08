淺水灣道兩車相撞　兩人受傷

【有線新聞】淺水灣道有兩架私家車相撞，兩人受傷送院。

其中一名司機受傷，白色私家車相撞後車頭嚴重損毁、安全氣袋彈出，而另一輛私家車車尾被撞至凹陷。昨晚9時許，一輛私家車沿淺水灣道往南區方向行駛，駛至近深水灣道時，被尾隨的白色私家車懷疑失控撞向尾部，兩名男司機受傷送院。警員封閉一段路面調查意外原因。