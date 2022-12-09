警夥應科院研網絡安全系統　一年錄逾1.3億次威脅情報　冀集更多數據打擊網罪

【有線新聞】警方網絡罪案科與應科院合作開發「威脅預警及捕獵網絡」，不足一年共記錄過億次網絡威脅情報，當中有超過17萬次惡意程式攻擊，警方希望收集更多數據打擊網絡罪案。

這些是一堆容易被破解的用戶名稱和密碼，由網絡安全情報共享系統Honeynet整合出來的數據。Honeynet由警方網罪科與應科院合作開發，與五間機構共同設置了一些虛構網站，吸引黑客以收集數碼足跡，希望透過人工智能和大數據，分析騙徒手法及作預警。

由去年12月至今年11月，系統記錄了大約1.3億次網絡威脅情報，大部分是試探形式，有超過17萬次是惡意程式攻擊，發現40種新型惡意程式，至今未作出拘捕。網罪科署理高級警司范俊業：「我想你知道網絡世界的隱蔽性很高，而且是跨地域性。很多時候可能黑客並不在香港，所以要查出背後是哪一名黑客所為是有難度。」

應科院希望多些不同機構參與「捕獵」計劃，包括學校、中小企等，相信亦有助防毒軟件辨認出更多惡意程式。香港應科院行政總裁葉成輝：「大部分電腦現時都有防毒軟件，防毒軟件都會看這些網站。知道資料不對勁，我們都會交回中心資料庫、網站、Google，他們會更新，更新後防毒軟件知道這是一個問題網站。」

警方強調「捕獵」過程中，不會收集個人資料，而分析到一些網絡安全情報後，會透過互聯網服務供應商通知用戶清除這些網絡，預防系統受黑客入侵。網罪科建議市民使用電子產品時設定高強度密碼，避免用預設密碼，也要定期用防毒軟件掃描電腦，減低網絡攻擊風險。