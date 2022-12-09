返回
按輸入鍵開始搜尋
稱中國在區內變得更強勢　阿德恩：不應成為一個人遊戲
稱中國在區內變得更強勢　阿德恩：不應成為一個人遊戲
【有線新聞】新西蘭總理阿德恩稱，中國在國家主席習近平領導下，在太平洋區內變得更加強勢，警告與太平洋小國建立關係，不應成為一個人的遊戲。
新西蘭總理阿德恩：「中國融入區域經濟，中國及其中產階級的增長將有一系列的原因，但你也看到採取更強勢的方法，在許多不同的問題和關係上，這無疑在我任職期間發生了變化。」
阿德恩接受美聯社專訪時稱，將中國在太平洋地區的關係描述為新關係是錯誤，這種關係長期存在，但性質已發生變化，又指每個民主國家都有自己的權利，以合適的方式處理關係，新西蘭與太平洋地區關係就如一家人，認為必須非常謹慎地對待，在某種程度上是一種優勢。
上一條影片 警夥應科院研網絡安全系統　一年錄逾1.3億次威脅情報　冀集更多數據打擊網罪
下一條影片 同住家人確診　勞福局局長孫玉菡正家居檢疫
客戶服務