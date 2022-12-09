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林世豪：本港白米總儲存量最少有一個月
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】新型肺炎疫情曾引發市民搶購白米，金源米業行政總裁林世豪接受香港國際財經台節目訪問時說，本港白米總儲存量有最少一個月供應。
林世豪：「現時香港政府要求所有（白米）進口商要有17%進口量的作為儲備，即大約兩星期的白米供應量。如果沒有任何白米搶購，至少政府有17%的白米。除了這17%外，所有白米商都有額外存貨，所以香港的白米儲存量總共是1至1.5月。」
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