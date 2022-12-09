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內地推「新十條」 金冬雁：一下子放寬易海嘯式爆發
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】內地公布「新十條」防疫措施，港大生物醫學系教授金冬雁提醒，一下子放寬，社區很大機會有海嘯式爆發。
港大生物醫學系教授金冬雁：「突然一下子放寬，不是準備得十分好又在冬天時放寬，出現海嘯式爆發，好像我們2月至4月般可能性其實是大的，所以是要很小心。最重要是說清楚目標是甚麼，是否將防重症、防死亡做到好像香港般，以及保醫院、長者作為最高目標，有數條防線可做得好，才可達成這個目標。」
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