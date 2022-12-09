今日可預約接種二價疫苗 李夏茵籲市民盡快打針

【有線新聞】即日起，市民可於網上預約接種復必泰二價疫苗。醫務衞生局副局長李夏茵說，所有獲准在本港使用的疫苗，都能提供有效保護，呼籲市民盡快打針。

醫務衞生局副局長李夏茵：「我們覺得當中的原則是快點接種是最好的，無論是哪一種疫苗，盡快接種都是最好。二價疫苗有文獻曾指出，對Omicron變種病毒是特別好。這純粹是市民自己的選擇權，接種哪一款也好。有很多數據顯示過，原本的科興或復必泰疫苗，其實已很有效預防重症及死亡，所以是市民自己選擇想接種甚麼疫苗。對一名普通市民來說，功效都應該是很好，你想打甚麼疫苗也沒有甚麼所謂。」