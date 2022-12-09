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小西灣海邊礁石發現男屍 疑行山失足墮斃
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方在小西灣海邊礁石上，發現一具男性屍體。
警員用帳篷蓋住屍體，經初步調查，男死者年約65歲。事發上午7時許，有泳客報案，在龍躍徑近黑角頭燈塔對開，發現一名男子倒臥礁石上面。水警及救援人員到場，證實該名男子已經死亡。警方正調查他身份及致死原因，不排除他行山時，失足墮下礁石死亡。
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