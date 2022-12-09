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童樂居虐兒案｜24歲女職員否認9項控罪　今裁定全部罪成
【有線新聞】童樂居涉嫌虐兒案，一名女職員被控9項虐兒罪，裁定全部罪成。
24歲被告李慧雯早前在九龍城裁判法院否認控罪。案情指，她去年11月中至12月中，在童樂居故意襲擊、虐待或忽略9名未滿16歲兒童，導致他們受到不必要苦楚，她自辯稱將幼童抱起再掟在地上是由於「少少甩手」。童樂居累計34名職員被控虐兒，當中5人認罪，判囚4星期至4個月19個星期。
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