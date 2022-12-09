i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
童樂居虐兒案｜24歲女職員否認9項控罪 今裁定全部罪成
i-Cable
2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】童樂居涉嫌虐兒案，一名女職員被控9項虐兒罪，裁定全部罪成。
24歲被告李慧雯早前在九龍城裁判法院否認控罪。案情指，她去年11月中至12月中，在童樂居故意襲擊、虐待或忽略9名未滿16歲兒童，導致他們受到不必要苦楚，她自辯稱將幼童抱起再掟在地上是由於「少少甩手」。童樂居累計34名職員被控虐兒，當中5人認罪，判囚4星期至4個月19個星期。
上一條影片
小西灣海邊礁石發現男屍 疑行山失足墮斃
下一條影片
工展會今開鑼 首設玩具主題區 李家超花千元買海味零食
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意