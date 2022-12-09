i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
工展會今開鑼 首設玩具主題區 李家超花千元買海味零食
i-Cable
2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】工展會開鑼，一連24天在維園舉行。
行政長官李家超早上到場，在廠商會會長史立德等人陪同，到社企、海味及零食等攤檔購物，花了2,700多元。
場內有逾860個攤位，今屆首次設有玩具主題區，展出懷舊玩具，引入玩具商參展。工展會朝11晚8開放，跨年直至元旦，成人入場費8元，小童及長者免費，持黃碼的人可以入場，但場內繼續禁止試食。
上一條影片
童樂居虐兒案｜24歲女職員否認9項控罪 今裁定全部罪成
下一條影片
華爾街日報指曾致函北京促放寬 郭台銘辦公室否認
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意