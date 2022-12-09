工展會今開鑼　首設玩具主題區　李家超花千元買海味零食

【有線新聞】工展會開鑼，一連24天在維園舉行。

行政長官李家超早上到場，在廠商會會長史立德等人陪同，到社企、海味及零食等攤檔購物，花了2,700多元。

場內有逾860個攤位，今屆首次設有玩具主題區，展出懷舊玩具，引入玩具商參展。工展會朝11晚8開放，跨年直至元旦，成人入場費8元，小童及長者免費，持黃碼的人可以入場，但場內繼續禁止試食。