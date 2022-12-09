華爾街日報指曾致函北京促放寬　郭台銘辦公室否認

【有線新聞】據報鴻海集團創辦人郭台銘曾致函北京敦促放寬防疫措施，但遭郭台銘辦公室否認。

華爾街日報引述知情人士指，郭台銘致北京領導人的信中警告，嚴格的防控措施將威脅中國在全球供應鏈的中心地位，並要求提高對公司員工限制的透明度。報道形容信件為游說內地加快調整「動態清零」政策發揮了重要作用，又指郭台銘早在一個多月前致函中央，當時集團旗下作為蘋果手機製造商富士康的鄭州工廠正因防控措施爆發工人示威。

知情人士又透露，內地衞生官員和政府顧問亦以郭台銘的信件作為支持加快放寬防疫限制的理據，不過郭台銘私人辦公室否認有關報道。