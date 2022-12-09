將軍澳站事故｜港鐵不透露最後一次大修日期　冀公眾予時間調查

【有線新聞】港鐵將軍澳站周一早上的事故，相信是由於車卡之間的車鈎緩衝器故障鬆開。港鐵說已經掌握供應商最後一次大修的日期，但不會透露，希望公眾給予時間他們調查。

港鐵車務總監李家潤：「我們要給予時間，讓工程團隊及技術團隊深入研究。現在我們不想在任何事件或立論上，太快斷定成因。供應商自己的技術團隊在海外進行維修，我們每一次是將整個組件，寄去指定維修基地，進行相關大修的工作，完成後、進行所有測試確認，他就會將整個組件送回給我們。」

意外後車間通道及風琴位拉闊了，李家潤認為是列車保護裝置發揮作用，又說車卡之間的通道及風琴位設計原意是讓乘客通過，又叫乘客站立時可以緊握中間的扶手。