將軍澳站事故｜ 工會指港鐵沒增加人手　倡設資歷認證等吸引新血

【有線新聞】港鐵列車接連發生事故，公司承認招聘維修人員有困難。有工會說港鐵每次事故檢討後，都會令員工增加工作量，但沒增聘人手。

鐵路工會聯合會主席林偉強：「變相可能四名工程人員做一件工序，加入了很多程序，可能就要五至六名工作人員處理，但實際只得四名工作人員負責，這就變成了我們工作量的壓力對工作質量也沒十足十保證，這我們感到相當遺憾。」

林偉強說港鐵會透過外判公司聘請代工協助維修，部分更工作了多年，促請港鐵以常規職位聘請他們。他又建議設立資歷認證及年資制度，吸引更多年輕人入行。