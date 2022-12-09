商界冀盡快通關　金冬雁憂內地海嘯式大爆發　倡來港者亦需0+3檢疫

【有線新聞】中港兩地先後放寬防疫措施，商界期望盡快與內地免檢疫通關。有學者認為內地長者接種率不高，可能有海嘯式大爆發，建議一旦與內地通關，應實施入境檢疫措施「0+3」。

內地公布「新十條」防疫措施後，本港亦縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫日數到5天，外界關注中港兩地何時可通關。廠商會主席史立德：「疫情都影響了我們正常的生活，十分期望、渴望會有好消息。現時的防疫，我十分有信心國內會慢慢開放，以精準抗疫地釋放，希望在明天，希望在農曆新年底可開放。」

不過有學者提醒，內地長者的接種率未算十分理想，一下子放寬大部分防疫政策，很大機會好像香港年初般出現大爆發。如果要同內地通關，內地來港的入境措施，應與台灣或海外地區看齊實施「0+3」，疫苗通行證變成黃碼。港大醫學院生物化學系教授金冬雁：「我亦不認為中國有少許爆發，會比其他地方厲害。原先我們是覺得中國的防疫政策是看得較緊，如果有事也不會讓他們過來，現時有放鬆的跡象，又有海嘯式爆發的機會，既然是這樣，是可以看緊一點。」金冬雁又建議內地不做核酸檢測，可改為多做快速測試，以掌握疫情的發展。