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內地放寬健康碼 盧寵茂：不會跟隨調整安心出行 稱考慮時沒「心理關口」
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】內地放寬健康碼政策，醫務衞生局局長盧寵茂說，不會跟隨內地調整安心出行，形容是「兩回事」，又說政府考慮時沒有「心理關口」。
醫務衞生局局長盧寵茂：「（內地）新十條當中，其實有許多地方與香港不同，例如健康碼，它與安心出行是完全『兩回事』，所以我們不會因他們減少用健康碼而作出調整，亦不存在過不了甚麼心理關口。安心出行本身再加上疫苗通行證兩件事，對我們防疫一直都有其作用，安心出行曾經用作追蹤（患者），疫苗通行證就更加重要，對我們提升疫苗接種率、免疫屏障作出了很大貢獻。」
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