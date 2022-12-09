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女護士迷暈刺傷前男友 認蓄意傷人囚四年
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女護士將混合了安眠藥的飲品給前男友飲用，用刀刺傷其頸部後，再自插腹部，承認蓄意傷人，判監四年。
28歲被告區淑琳因為男友提出分手，去年3月趁到他家中取回個人物品時，在檸檬茶加入安眠藥，給對方飲用，之後用刀刺向男事主左頸，再捅腹自殘。區域法院暫委法官周燕珠說，被告身為護士，有基本醫學知識，趁男事主沒有反抗能力時行兇，有可能導致死亡。法官指，暴力不應該是解決問題方法，考慮到她認罪，扣減三分一刑期，判監四年。
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