南韓貨運工會投票決定結束持續半個月的罷工

【有線新聞】南韓貨車司機工會投票決定，結束為爭取最低工資發起的罷工。

貨車司機的工潮已持續半個月。工會早上發起投票，由成員決定是否結束罷工。超過六成人贊成結束工潮，但投票率僅有一成三，罷工司機隨即返回工作崗位。

韓聯社報道，司機罷工為社會帶來經濟損失，得不到民眾支持，民調指過七成人反對司機罷工。

南韓貨車司機於上月底發動大罷工，當局一直以強硬態度應對，早前更運用權力，下令部分行業貨車司機復工。