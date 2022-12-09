工展會｜展期跨年至元旦　黃碼可入場　商戶讚氣氛佳、料生意多一倍

【有線新聞】工展會開鑼，一連24天在維園舉行。多個攤檔推出優惠吸客，有商戶說今屆氣氛不錯，生意比上次多一倍。

排頭位衝入場，搶購特價貨是指定動作。市民楊先生：「多數選購1元、5元的，下星期會花費多點，因為有消費券，都是餅食、麵、鮑魚都會考慮。」

優惠在哪，人潮便在哪，這麼多人當中，3人抽中150罐免費鮑魚。抽中市民：「心情突然很興奮，我從未試過這麼好運。」周太：「分給親戚朋友，自己吃不完。」

有人不打算爭，準備好「銀彈」及「戰車」。劉先生：「只是隨意、（買了）很少，剛剛才開始，第一站而已。」石太：「我準備了6,000元來，希望買得到就買，買不到就下次再來，我每年來工展會五次左右。」羅先生：「我帶了很多錢來買東西。（記者：你帶了很多錢來大約多少？)我大約用了100多元。」

客人願意花錢，攤檔開檔一個多小時已忙個不停。東南亞食品店負責人陳先生：「只是首天這幾小時（一個多小時），（生意）整體比去年好，都出乎意料。可能多一倍，因為去年實在很差。」海味店老闆潘先生：「今年氣氛相當好，每個人進來都很開心。最重要是開頭好，開頭好就會一直帶旺。」海味店老闆雷女士：「因為以往我們有免費試食，但現時不可以除口罩，大家防疫，所以我們今年改以1元鮑魚代替試食。」

工展會首次設有玩具主題區，市民買不到合心水的貨品都可以來玩遊戲、換獎品。工展會朝11晚8開放，跨年直至元旦，成人入場費8元，小童及長者免費，持黃碼的人可以入場。