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亞博等三間暫託中心下周一起陸續啟用　接收輕症或無症狀確診者
【有線新聞】三間暫託中心下周陸續運作，接收輕症或無症狀患者。
社署說由於社區及院舍確診個案增加，決定再設置三個暫託中心，全港總數增至八間。新增的中心位於亞博八號館、荃灣西約體育館及龍琛路體育館，合共有461個床位，服務長者及殘疾人士，提供基本膳食及護理支援，不會另外收費。
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