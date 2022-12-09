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海關大角咀、上水截查貨櫃車起逾億元懷疑私煙 拘捕3名司機
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】海關在大角咀及上水檢獲約5300萬支懷疑私煙，市值1億5千萬，應課稅值約1億。
私煙分別放在幾個貨櫃內。海關根據線報上星期四分別在海輝路、馬會道及文錦渡路截查貨櫃車及搜查貨櫃，共搜獲4200萬支懷疑私煙，前晚再在大頭嶺村貨櫃場內搜獲1100萬支懷疑私煙。行動中拘捕3名貨櫃車司機，年齡介乎54至60歲。
海關指截至上周，今年已檢獲近7億支懷疑私煙，比去年全年多逾6成。
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