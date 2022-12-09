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慈善基金推閱讀計劃送3000繪本 中外偉人故事助學童建立價值觀
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】有慈善基金推出閱讀計劃，向學生分享偉人故事，希望為學童建立正確價值觀。
淨緣慈善基金主席曾安業聯同新世界中國地產董事鄭家成等出席閱讀計劃啟動禮，計劃會出版實體繪本，挑選古今中外十二位偉人講述他們的生平、思想以及對世界的影響，鼓勵學生建立正向的價值觀。
曾安業表示會有3,000本繪本免費送贈學童，「希望幼稚園及小學生都會受惠，我們會向30多間學校派發，可能第一期會先印3,000多本，然後會繼續一直推廣出去。」
鄭家成：「呼籲大家多一點支持這個計劃。不只是出力，希望多點慈善團體出資金，因為好的東西應該和更多的人分享，所以希望更多人參與計劃。」
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