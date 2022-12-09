俄羅斯莫斯科商場大火爆炸釀一死

【有線新聞】俄羅斯莫斯科有大型商場起火及爆炸，造成一人死亡。

現場傳出多下爆炸巨響，其後火勢持續，火光熊熊並冒出大量濃煙。當地早上約6時，商場其中一家連鎖家居及裝修用品零售商突然起火，消防接報數分鐘後到場灌救，其後升級為4級火警。火場面積達7千平方米，商場部分結構倒塌，據報一名保安在大火中喪生。 當局正調查起火原因，不排除由短路引起，或有人進行維修工程時違反安全規例，又指涉及縱火的可能性甚低。