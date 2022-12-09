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澳日舉行外長防長2+2會談
【有線新聞】澳洲防長馬爾斯與外長黃英賢到訪日本，與日方2+2會談。
馬爾斯表示：今天對我們地區影響最深遠的特點之一，是中國軍事力量與日俱增，構建二戰以來最龐大的軍力。戰略而言欠缺透明度，難以消除疑慮，這也是塑造澳日戰略面貌的最重要因素。
他與黃英賢又與首相岸田文雄會面。馬爾斯指澳日的夥伴關係，提升至前所未有的水平，有意讓日本加入澳英美安全聯盟，以便應對中國在印太地區與日俱增的影響力。
岸田指兩國2+2會議體現特別的戰略夥伴關係，期待展開充實討論。
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