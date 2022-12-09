澳日舉行外長防長2+2會談

【有線新聞】澳洲防長馬爾斯與外長黃英賢到訪日本，與日方2+2會談。

馬爾斯表示： 「 今天對我們地區影響最深遠的特點之一，是中國軍事力量與日俱增，構建二戰以來最龐大的軍力。戰略而言欠缺透明度，難以消除疑慮，這也是塑造澳日戰略面貌的最重要因素。 」