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本港增13924宗確診 多23患者死亡
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增13,924宗確診，多23名患者死亡。
本地個案13,277宗，餘下647宗屬輸入個案。多18間安老及殘疾人士院舍有感染，涉及26名院友及員工。學校新增1,849宗個案，涉及913間學校，多17間學校有個別班級要停課7天。
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