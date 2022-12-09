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本港增13924宗確診　多23患者死亡
【有線新聞】本港新增13,924宗確診，多23名患者死亡。
本地個案13,277宗，餘下647宗屬輸入個案。多18間安老及殘疾人士院舍有感染，涉及26名院友及員工。學校新增1,849宗個案，涉及913間學校，多17間學校有個別班級要停課7天。
上一條影片 一期一匯 9/12/2022
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