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政府擬修例要求電動車安裝聲響警示 計劃容許遙距控制泊車
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府建議修例更新車輛構造的要求，包括電動車要安裝聲響警示系統。
政府說電動車相對寧靜，低速駛近時行人未必能夠透過聲音判斷路面情況，建議未來新的電動車要加裝符合國際標準的聲響警示系統才可以獲發牌。另外，因應市場出現電子後視鏡取代傳統的反射鏡，修例將會訂明相關規格。政府亦計劃容許駕駛者遙距控制車輛泊車，各項建議預計明年上半年提交立法會。
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