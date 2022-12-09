港鐵調整六條路綫周五晚周末服務應節　平安夜除夕仍不設通宵車

【有線新聞】港鐵六條路綫即日起至元旦日加強星期五晚間非繁忙時段及周末列車服務，但平安夜和除夕不會通宵行駛。

港鐵指臨近聖誕及新年，為方便市民外出應節，即日起至明年1月1日加強周五晚非繁忙時段及周末列車服務，六條路綫包括港島綫、荃灣綫、東鐵綫、屯馬綫等會加密至約兩分多鐘至六分鐘一班，合共增加約三千班車。