智庫倡精神健康分層護理　輕症患者分流至社區服務中心

【有線新聞】有智庫建議政府推行精神健康分層護理方案，將輕症患者由專科服務分流至社區服務中心，紓緩醫療人手不足問題。

團結香港基金建議政府針對不同程度的精神健康需求，提供不同層面的社區支援，情況穩定病人可到社區中心接受服務，實施方案後可提供更多專科服務名額給情況嚴重及複雜的病人。基金建議政府研發跨專業數據溝通系統，加強個案轉介規程，提升精神健康服務的便利程度。