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同住家人確診 蔡若蓮正家居檢疫
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮現正家居檢疫。
蔡若蓮一名同住家人確診新型肺炎，她有定期做核酸檢測，今日快測結果為陰性，現按衞生署衞生防護中心指引居家隔離，期間會在家工作。
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