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8歲女童用氣體熱水爐洗澡後昏厥 疑一氧化碳中毒送院
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2022年12月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名8歲女童使用氣體熱水爐後懷疑一氧化碳中毒，情況穩定。
該女童星期二在家中使用氣體熱水爐洗澡時頭暈和昏厥，送往瑪嘉烈醫院，再轉送東區醫院治療。衞生防護中心提醒市民使用氣體熱水爐時要確保室內通風良好，又建議每18個月安排承辦商檢查。
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