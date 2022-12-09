8歲女童用氣體熱水爐洗澡後昏厥　疑一氧化碳中毒送院

【有線新聞】一名8歲女童使用氣體熱水爐後懷疑一氧化碳中毒，情況穩定。

該女童星期二在家中使用氣體熱水爐洗澡時頭暈和昏厥，送往瑪嘉烈醫院，再轉送東區醫院治療。衞生防護中心提醒市民使用氣體熱水爐時要確保室內通風良好，又建議每18個月安排承辦商檢查。