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勞福局局長孫玉菡確診　現正隔離
【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡確診新型肺炎，正按指引隔離。
孫玉菡今日快測呈陽性，最後一日上班為本周四，工作時有佩戴口罩及定期檢測，最近沒有外遊紀錄。
由於他同住家人星期五確診，已居家隔離，日前做的核酸及快測結果均為陰性。
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