i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
勞福局局長孫玉菡確診 現正隔離
i-Cable
2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡確診新型肺炎，正按指引隔離。
孫玉菡今日快測呈陽性，最後一日上班為本周四，工作時有佩戴口罩及定期檢測，最近沒有外遊紀錄。
由於他同住家人星期五確診，已居家隔離，日前做的核酸及快測結果均為陰性。
上一條影片
小便有泡是病？尿液有水果甜味或糖尿病？10種尿液顏色、氣味、狀態代表「危險了」
下一條影片
修例精簡發展程序 環團質疑削立法會監察權 甯漢豪：會兼顧提速及社會參與
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？