修例精簡發展程序　環團質疑削立法會監察權　甯漢豪：會兼顧提速及社會參與

【有線新聞】政府修例精簡土地發展程序，有環保團體質疑削弱公眾參與及立法會監察權。發展局局長甯漢豪不同意，說只是將重複的程序整合，會在提速的同時平衡社會參與。

精簡發展程序條例草案，提出將城規會的公眾申述，由三輪縮減至一輪。甯漢豪說並非收窄公眾參與，而是要將城規程序，與填海、道路刊憲等看齊。發展局局長甯漢豪：「例如我們建議將綠化地帶轉為住宅，聽完公聽會，時有發生、偶然會發生無法改劃、要改回頭做回綠化地帶。在今天的制度，我們又會請大家來再說，其實已經聽了大家的意見，已經改回頭、不再改，其實應該繼續做，毋須再來一輪，是這樣的構思。」

修例又提出城規程序完成，得到行會批准後，就可以收地及發放安置賠償，不用等立法會批出工程撥款。環保團體質疑做法令行政權力獨大，削弱立法會的監察權，具爭議的發展會「霸王硬上弓」。發展局局長甯漢豪：「去到工程撥款一刻，（立法會議員）才想反對，我覺得出現的情況是微乎其微。拿工程撥款前幾年，我們有時已經將構思在事務委員會討論，大家會提出來。另外我們的收地補償撥款是整筆撥款，每年都要去立法會交代。如果要很強烈阻止我們去推進工程，已經可以提出。」

至於申請改劃土地用途，修例後市民如果無業權，就不可以提出。甯漢豪說市民仍然可以，在政府提出改劃時給意見。