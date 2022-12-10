稱白泥任踏足危害瀕危物種　環團促劃保育區、繁殖季節限制進出

【有線新聞】元朗白泥有全港最大的海草床，不少瀕危物種在此棲息。有環保團體促請政府，將白泥列為海洋保護區，保育這些珍貴物種，同時亦可推動生態旅遊。

這些黑色一點點並非泥灘的污染物，是「貝克喜鹽草」。白泥這裏的海草床是全港最大，有4萬平方米，更是馬蹄蟹「中國鱟」、黑臉琵鷺等瀕危物種的聚居地。

環保團體說白泥是看日落的打卡熱點，遊人可以自由出入泥灘，有機會騷擾這裏的生物。海洋公園保育基金社區教育經理溫翰芝：「我們見過一些踩單車的人，他們可能是一群朋友，把單車帶到泥灘。其次，也有市民來這裏挖蜆，當他翻起泥土的時候，可能一些底棲動物受到傷害，甚至很難恢復一個情況，適合馬蹄蟹這類動物在上面移動、覓食。」

阻礙馬蹄蟹覓食，還有散落一地的蠔殼。大自然保育協會保育教育經理陳梓健：「因為我們看到一個荒廢泥灘，蠔民會把很多水泥柱放在泥灘，霸佔了一個很大的面積。原本這個地方有馬蹄蟹、瀕危馬蹄蟹和海草在生活，因為他們用以養蠔，使這個地方主要是一個蠔的結構，其他生物居住的範圍少了。」

白泥有一公頃的荒廢蠔田，相當於大約一個半標準足球場的面積。有機構建議將蠔田修復成為蠔礁，可以過濾海水、改善水質，堆成蠔礁後可以防止海浪侵蝕、穩定海岸線。陳梓健續指：「蠔礁復修的工作，就是我們需要在廢棄的蠔田，撿起水泥樁柱，然後把它們疊在固定位置，讓它們能自然些生長。」他建議政府將白泥劃為海洋保護區，加強監管，在馬蹄蟹繁殖的季節，限制遊人進出，減少對環境的傷害。