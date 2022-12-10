簡約公屋｜被指造價過高　何永賢：經專業及科學估算　稱為加快程序須一筆過申撥款

【有線新聞】政府計劃未來五年興建約三萬間簡約公屋，被質疑造價過高，房屋局局長何永賢說，造價估算是科學和專業，又說為了加快程序，必須要一筆過向立法會申請撥款。

政府計劃向立法會申請大約300億元撥款，未來五年興建三萬間簡約公屋，平均每個單位成本89萬元，比傳統公屋65萬的成本高。房屋局局長何永賢再次解畫，說估算很謹慎，是參考了過渡性房屋造價。何永賢：「快是一個要素，所以我一定要找快速興建的項目來比較。今次簡約公屋有較矮的3層；有較高的16至18層。所以比較價錢的時候，我就會將矮與矮的比較，然後將高的元素，例如要加建升降機，結構要加固再加上去，我覺得這是很科學亦很專業。」

簡約公屋最快用了五年便要拆卸，何永賢說會在標書要求承建商，設計組裝合成單位時，要考慮如何重用、不浪費。何永賢續指：「要求設計團隊研究單位設計時，不單只要快速興建，這是其中一樣，第二就是將來拆開時，再在另一地盤組合，這個可能性要留下。」

她又說為了確保項目進度夠快，一定要一筆過向立法會申請撥款，讓不同工序可以同步進行，不能分拆撥款申請。