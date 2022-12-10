中阿峰會｜阿拉伯國家支持中方在港立場　習近平提八大合作　包括加強戰略對話

【有線新聞】國家主席習近平在沙特阿拉伯出席一連兩場首次舉辦的中國、阿拉伯多邊峰會，期望在能源、金融投資等領域加強合作。中阿峰會宣言強調，阿拉伯國家恪守一中原則，支持中方在香港問題的立場。

國家主席習近平國事訪問沙特阿拉伯的行程，來到多邊會談重頭戲。他在首都利雅得與阿拉伯國家聯盟各成員的峰會，提出務實合作八大共同行動，涵蓋支持發展、糧食及能源安全等，包括給予最不發達國家98%稅目產品零關稅待遇、加強防務部門和軍隊間的戰略對話、深化海上安全等合作。

峰會宣言強調，阿拉伯國家堅定恪守一中原則，支持中國維護主權和領土完整，反對一切形式的「台獨」，又支持中方在香港問題上的立場，在「一國兩制」框架下維護國家安全、發展完善香港民主的努力。

習近平同日與沙特、卡塔爾、阿聯酋等海灣阿拉伯國家合作委員會的領袖和代表舉行峰會，稱要賡續中海友好傳統，以建立中海戰略夥伴關係為契機，成為共促團結、共謀發展、共築安全、共興文明的夥伴。習近平：「我們要不斷夯實政治互信，堅定支持彼此核心利益，共同維護不干涉內政原則，攜手踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益。」

他又提出未來三至五年重點合作領域包括能源、金融投資、創新科技等，他指中國將繼續從海灣阿拉伯國家擴大進口原油、液化天然氣，並會開展油氣貿易人民幣結算。