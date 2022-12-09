稱涉非法捕魚　美國財政部制裁中國公民及企業

【有線新聞】美國財政部制裁兩名中國公民，其中一人有香港居民身分，還首次制裁納斯達克上市公司。

財政部指，被制裁2名中國公民以及他們控制的10個實體，包括大連海洋漁業集團及在納斯達克上市的平潭海洋公司，指控他們涉及中國非法遠洋捕魚，制裁亦針對157艘懸掛中國國旗的漁船。

財政部譴責相關人士侵犯人權、破壞勞工和環境標準，並損害印太地區居民經濟前景。當局頒發許可證授權美國人限期前與平潭海洋結束合同，或出售、轉讓其股權及債務。