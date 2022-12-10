張國鈞專訪｜律政司被指上訴欠準備：永遠可做得更好　稱不設陪審團照有公平審訊

【有線新聞】特首就黎智英案提請人大釋法，律政司副司長張國鈞在本台節目《有理有得傾》，回應外間質疑律政司上訴準備不足，他說永遠可以做得更好，對於黎智英案、支聯會案等四宗案件，不設陪審團的做法是否會常規化，他指要視乎社會發展。

終院批准壹傳媒創辦人黎智英聘請英國大狀為國安法案件抗辯，駁回律政司上訴許可之後，特首提請人大釋法，律政司副司長張國鈞在本台節目《有理有得傾》說，希望有關方面盡快處理，但提請釋法引來代表過政府打官司的英國大狀彭力克的質疑。律政司副司長張國鈞：「（他說如果人大常委會否決法院的判決，駁回黎智英的律師人選，對香港司法獨立的破壞難以估計。）如果實施有關法律的時候，遇到不準確的理解或不清晰的地方，我們可以透過憲制秩序機制，解決我們面對的問題，只要制度清楚，大家跟著制度來處理，我相信反而對法制的發展最健康的方向。（終審法院在黎智英案的判詞提到，律政司太遲提出新觀點，是否律政司低估事件沒有好好地處理，引致要走上釋法這一步？）我們做律師時永遠覺得可以做得更好，每一宗案件必須抱著這種態度來做事，但正如我剛才所說，處理案件的時候，有很多新的發展或新的問題會不斷發生，最重要遇到這些問題的時候，我們有否辦法找到妥善的方法處理。」

另一個受關注的是黎智英案、支聯會案在內的四宗高院審理國安法案件都不設陪審團。張國鈞說考慮到涉外因素、陪審團安危。張國鈞：「（會否成為常規？因為已經有四宗案件。）我估計這個要視乎社會發展如何，即使律政司司長提出這張不設陪審團的證書，不代表這宗案件沒公平審訊。雖然高等法院沒有陪審團，但改由三位法官三司會審，確保有關被告人得到公平審訊的權利。區域法院或裁判法院內，一直以來有關刑事案件審訊也是由一位法官或裁判官負責審理，但從來沒有人質疑我們這些由一位法官審理是有任何不公平。」

張國鈞認為審訊是否公平，最重要是有公平、公開的程序，宣讀裁決時將證據羅列給大家看，有信心司法機構秉持社會公義。