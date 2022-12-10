稱政府致力推動義工　陳國基：年初疫情逾萬義工支援　包裝350萬份服務包

【有線新聞】政務司司長陳國基出席香港義工獎頒獎禮時提到，政府致力推動義工服務，包括透過資助地區團體集結義工力量，其中在年初第五波疫情，發揮了支援作用。

陳國基：「在歷時三年的新冠疫情中，市民的生活大受影響，弱勢社群所面對的困難更特別多。今年年初香港面對前所未有，很嚴峻的第五波疫情，雖然已經過去，但現在仍歷歷在目，政府展開防疫服務包派發工作，社會各界一呼百應，成功集結超過1.7萬名義工，連同2,000名公務員。在短短三個月內，完成包裝多達350萬份服務包。」