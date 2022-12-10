美國弗洛伊德案一涉事警員被判囚3年半

【有線新聞】美國非裔男子弗洛伊德遭跪頸致死案，其中一名涉事警員被判囚3年半。

前明尼阿波利斯警員亞歷山大金出席聽證會時拒絕發言，他今年十月承認協助和教唆過失殺人罪成，以換取撤回協助和教唆二級非蓄意謀殺指控。他承認前年5月抓住弗洛伊德的身軀，稱從自己的經驗和訓練中知道，將戴著手銬的人束縛在俯臥位置，帶來很大風險，認同做法不合理。

亞歷山大金目前因侵犯弗洛伊德的公民權利，在俄亥俄州監獄服刑，新判刑期將同期執行。