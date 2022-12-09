普京稱若美俄能妥協或再交換囚犯

【有線新聞】俄羅斯總統普京稱，如果莫斯科和華盛頓能夠妥協，可能會再交換囚犯。

普京在吉爾吉斯出席峰會後，被問到會否再交換囚犯，他指一切都有可能，不抗拒未來繼續這樣做。強調兩國就交換囚犯會談，沒有觸及其他議題，能否成為俄美對話基礎是另一回事。