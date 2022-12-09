i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
普京稱若美俄能妥協或再交換囚犯
i-Cable
2022年12月10日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】俄羅斯總統普京稱，如果莫斯科和華盛頓能夠妥協，可能會再交換囚犯。
普京在吉爾吉斯出席峰會後，被問到會否再交換囚犯，他指一切都有可能，不抗拒未來繼續這樣做。強調兩國就交換囚犯會談，沒有觸及其他議題，能否成為俄美對話基礎是另一回事。
美國官員稱，前海軍陸戰隊員惠蘭在俄羅斯被指涉間諜罪屬虛假指控，沒看到俄羅斯立即釋放他的途徑，但相信與俄羅斯溝通渠道仍然暢通，可就惠蘭的自由談判。
上一條影片
習近平晤卡塔爾元首祝主辦世盃圓滿成功
下一條影片
稱涉非法捕魚 美國財政部制裁中國公民及企業
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？