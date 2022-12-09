返回
按輸入鍵開始搜尋
普京稱若美俄能妥協或再交換囚犯
普京稱若美俄能妥協或再交換囚犯
【有線新聞】俄羅斯總統普京稱，如果莫斯科和華盛頓能夠妥協，可能會再交換囚犯。
普京在吉爾吉斯出席峰會後，被問到會否再交換囚犯，他指一切都有可能，不抗拒未來繼續這樣做。強調兩國就交換囚犯會談，沒有觸及其他議題，能否成為俄美對話基礎是另一回事。
美國官員稱，前海軍陸戰隊員惠蘭在俄羅斯被指涉間諜罪屬虛假指控，沒看到俄羅斯立即釋放他的途徑，但相信與俄羅斯溝通渠道仍然暢通，可就惠蘭的自由談判。
上一條影片 習近平晤卡塔爾元首祝主辦世盃圓滿成功
下一條影片 稱涉非法捕魚　美國財政部制裁中國公民及企業
客戶服務