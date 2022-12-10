美加輸油管1.4萬桶原油外洩為近10年來最嚴重

【有線新聞】在美國堪薩斯州，美加輸油管一段管道破裂，共洩漏約1.4萬桶原油。

出事的管道位於西北面的華盛頓縣，營運商周三晚發現管道壓力下降後，緊急關閉系統。當局正徹查洩漏原因，但強調不會危及食水安全。

美加輸油管自2010年啟用以來，今次已是第三次大型洩漏事故，亦是美國近10年來，最大規模的漏油事故。

美加輸油管每日由加拿大輸送逾62萬桶原油到美國加工，預料管道停擺將影響美國中部，以及墨西哥灣地區的石油庫存及原油供應。