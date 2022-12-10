世貿裁定美國鋼鋁關稅違反全球貿易規定

【有線新聞】世貿裁定美國在特朗普主政時期，對鋼鐵鋁材開徵關稅，違反貿易規定。

由三人組成的世貿裁決小組指，美國政府對鋼鐵和鋁產品徵收進口關稅，不符合世貿規則，建議美方訂立與世貿一致的規則。華府指世貿錯誤解讀相關措施，重申中國產能過剩，威脅國內鋼鐵和鋁行業及國家安全，絕不會坐視不理。中方希望美方尊重裁決，盡早糾正錯誤行為。

2018年時任總統特朗普，以維護國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁產品，分別徵收25%和10%關稅。