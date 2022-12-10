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香港與內地據報最快農曆新年前免檢疫通關
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2022年12月10日
中國在線
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【有線新聞】有傳媒引述消息指，香港與內地最快可望在農曆新年前免檢疫通關。
有網上片段見到，深圳福田口岸停用超過兩年後，近日口岸大樓重新開燈，據報大樓內部正進行檢查和維修。另外，皇崗口岸據報近日亦已拆除附近水馬，羅湖口岸則維修部分電梯。
《南華早報》引述內地官方消息人士指，當局正研究農曆新年前啟動免隔離旅行試點計劃，以滿足大多數港人節日期間過境需求，但當局仍會要求相關旅客接受3天的醫學監測。
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