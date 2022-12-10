英國通脹創40年新高各行業掀起罷工浪潮

【有線新聞】英國皇家郵政工人罷工，超過10萬人參加。鐵路及醫護等多個行業本月稍後亦發起工潮，要求改善薪酬待遇。首相辛偉誠表示不排除推出反罷工法，確保緊急服務能如常運作。

在倫敦西敏寺外面，數以千計皇家郵政員工集會抗議，要求改善薪酬待遇。他們從國會廣場遊行到白金漢宮，沿途揮舞旗幟和標語，又要求皇家郵政總裁湯普森辭職。

皇家郵政周五的罷工超過10萬人參加，工會計劃在周日以及本月14、15、23和24再發起罷工，預計將導致聖誕節旺季的派送服務陷入癱瘓。工會批評皇家郵政拒絕員工加薪幅度追上通脹的要求，又計劃下年8月前削減1萬個職位，包括裁員6000人。

英國目前通脹高達百分之11.1，是40年來新高。除了郵政工人，鐵路、醫護等多個行業亦要求加薪，不少工會今個月將陸續發起罷工。其中鐵路工會未來一個星期分別發起兩輪48小時罷工，本月24日晚至27日聖誕節期間亦會罷工，預計約4萬名工人參與。

護士及救護員本月亦分別會罷工，當局重申在經濟不景氣下，無法滿足與通脹掛鈎的加薪幅度。

首相辛偉誠這日到訪林肯郡皇家空軍基地，他表示不排除推出「嚴厲的」反罷工法，以杜絕緊急服務人員罷工的可能性。當被問及會否修改法律以減低罷工的影響，他指會「考慮一切選項」。