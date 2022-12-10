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歐洲議會副議長凱利涉嫌受賄被捕
【有線新聞】歐洲議會副議長凱利等4人涉嫌受賄被比利時警方拘捕。據報行賄的是卡塔爾政府，懷疑與今屆世界盃有關。
來自希臘的凱利，在布魯塞爾的辦公室被查封。她所屬的泛希臘社會運動黨和歐洲議會社會民主黨團，已將她開除。被捕的還有前議員、助理等。
比利時警方周五搜查十多個地方，檢獲60萬歐元現金，沒收電腦和手機，指懷疑一個海灣國家向第三方支付大筆款項或送禮，試圖影響歐洲議會的經濟和政治決定。歐洲議會指，正與比利時警方合作，不評論個別案件。
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