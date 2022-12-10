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簡易公屋遭質疑造價高 黃偉綸：蘋果不可與橙比、連配套物超所值
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】財政司副司長黃偉綸認為將簡易公屋估算成本與傳統公屋相比不恰當，又說連同配套計算，簡易公屋造價物超所值。
財政司副司長黃偉綸：「蘋果不可以與橙比較，如果蘋果與蘋果比較，簡約公屋最近的比較點是甚麼？是我們目前亦正興建的過渡房屋，它們價錢相若。如果你問我，我會說是物超所值，為甚麼？因為我們有電梯，如果大家知道目前過渡性房屋是沒有電梯，如果你家中有老人家會知道（有何困難），亦有抽氣扇、熱水爐，所以我們為何要提供這些設施，變相他們不會因為需要安裝設施花費寶貴光陰、浪費單位。」
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