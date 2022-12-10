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本港增14377宗確診 多21名患者死亡
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增14,377宗確診，多21名患者死亡。
本地個案有13,679宗，輸入個案有698宗。多35間安老或殘疾院舍有感染，涉及52名院友及員工，25間學校有27個班別要停課7天。
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