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本港增14377宗確診　多21名患者死亡
【有線新聞】本港新增14,377宗確診，多21名患者死亡。
本地個案有13,679宗，輸入個案有698宗。多35間安老或殘疾院舍有感染，涉及52名院友及員工，25間學校有27個班別要停課7天。
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