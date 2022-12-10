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汀九逾70山墳金塔遭打爛 警列刑事毀壞未有人被捕
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】汀九山邊有墓地的金塔遭到破壞。
現場是大欖隧道對開山邊，早上9時許，有行山人士經過發現有墓地安置的70多個金塔被打爛。警員到場調查，將案件列作刑事毀壞，暫未有人被捕。
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